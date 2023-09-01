Як перевірити, які додатки мають доступ до мого акаунту Google?

1 сентября 2023, 9:45

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Багато програм при встановленні на пристрій запитують у користувача доступ до його акаунту Google або до певних даних із нього – наприклад, до контактів, календаря, фото тощо, якщо їм потрібно це для роботи. Проте слід враховувати і ймовірні ризики, які при цьому виникають, адже часто йдеться про вашу конфіденційну інформацію.Перевірити, які додатки та сайти мають доступ до вашого акаунту Google, можна таким шляхом: Мій акаунт – Безпека – Вхід на інші сайти – Вхід через Google.У разі необхідності виберіть із переліку необхідний додаток та натисніть кнопку "Заборонити доступ". Водночас важливо пам’ятати, що застосунок навіть після цього може зберігати інформацію, до якої мав доступ раніше.Що робити, щоб убезпечитися.Надавайте доступ до акаунту Google тільки у тому випадку, коли ви впевнені у надійності та безпеці додатка чи сайта, що запитує дозвіл. Якщо є сумніви, краще відмовтеся від використання програми.Заздалегідь перевіряйте відгуки про додаток, якому ви збираєтеся надати доступ до даних з облікового запису.Не встановлюйте російських програм та не надавайте їм ніяких доступів.