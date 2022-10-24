Як налаштувати брандмауер у Windows?

24 октября 2022, 16:45

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

І брандмауер, і антивірус – це програми для захисту ваших пристроїв. Проте їхні функції не тотожні.Брандмауер, фаєрвол чи мережевий екран – один із інструментів для захисту комп’ютера від загроз із інтернету та від кібератак. Це своєрідний “фільтр” (а в дослівному перекладі “пожежна стіна”), який блокує загрозливий контент у мережі та небезпечні з'єднання і запобігає потраплянню шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ) у системи комп’ютера.На відміну від брандмауеру, антивіруси виявляють та нейтралізують ШПЗ, яке все ж потрапило на ваш пристрій. Щоб убезпечити свій комп’ютер, використовувати потрібно і фаєрвол, і антивірус.У Windows уже є вбудований брандмауер. Щоб його налаштувати:відкрийте розділ Безпека у Windows,оберіть розділ Брандмауер і захист мережі,встановіть значення Увімкнено.Окремо налаштуйте сповіщення щодо мережевого захисту. Наприклад система може повідомляти, коли брандмауер блокує нову програму.Якщо фаєрвол блокує якусь програму, а ви впевнені, що її використання безпечне, можна зробити додаткові налаштування щодо дозволів використання таким шляхом:Безпека у Windows – Брандмауер і захист мережі – Дозволити програмі працювати через брандмауер. Після чого обрати чи зазначити потрібну програму.