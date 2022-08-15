Як налаштувати систему захисту Windows?

15 августа 2022, 11:45

Не використовуйте ОС Windows, які не підтримуються Microsoft (Windows 7 та старіші версії).



Захист пристроїв із Windows 10 та 11 (найпоширеніші версії) здійснюється за допомогою служби “Безпека у Windows”. Шукаємо її таким шляхом: Налаштування – Оновлення та захист – Безпека у Windows (або відразу через Пошук).

Зокрема, тут можна налаштувати та перевірити:Захист від вірусів і загроз. Серед функцій – швидка перевірка поточних загроз, налаштування захисту в реальному часі, перевірка наявності оновлень тощо. Тут налаштуйте OneDrive для відновлення файлів на випадок їх втрати. Тримайте антивірус активним, оновлюйте сигнатури.Захист облікових записів. Серед іншого тут можна налаштувати спосіб захисту при вході в систему. Наприклад, використання паролю, фізичного ключа безпеки чи інших. Встановіть один із варіантів. Налаштуйте динамічне блокування екрану.Брандмауер та захист мережі. Брандмауер має бути увімкнений, щоб працював захист від несанкціонованого доступу.Керування програмами та браузерами. Тут можна встановити налаштування, які захистять ваш пристрій від шкідливих і потенційно небажаних програм, файлів, сайтів.Продуктивність та справність пристрою. Тут можна побачити інформацію щодо обсягу пам’яті, роботи акумулятора, програм тощо.Параметри сім’ї. У разі потреби налаштуйте функцію Батьківський контроль, яка допоможе підвищити рівень безпеки дитини під час користування комп’ютером.Система сама підкаже, де у налаштуваннях захисту є прогалини та які дії треба виконати, щоб покращити безпеку. Звертайте увагу на ті позиції, біля яких з’являється знак оклику. Щоб поліпшити захист, потрібно просто дотримуватися вказаних інструкцій.