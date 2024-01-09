Автооплата від lifecell стала доступна в застосунку ПУМБ

lifecell разом з ПУМБ запустили автооплату для фінансових номерів у застосунку банку. Тепер абоненти lifecell можуть налаштувати автоматичну оплату пакету послуг за тарифом через застосунок ПУМБ.
Автооплата – зручний спосіб оплати, завдяки якому абонент може не контролювати дату оплати тарифу. Оплата пакету послуг відбуватиметься автоматично з рахунку користувача ПУМБ. При зміні тарифу чи його вартості, сума та (або) дата наступної оплати оновлюються автоматично. Це значить, при подібних змінах користувачі не будуть витрачати час на оновлення параметрів налаштування автоматичного платежу. Всі зміни можна буде побачити в застосунку My lifecell у розділі Автооплата та у застосунку ПУМБ в розділі «Календар платежів» => Оплата lifecell => Автооплата lifecell.
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