Як створити надійні паролі і правильно їх зберігати

28 августа 2024, 8:45

Паролі є основою цифрової безпеки, адже вони - перша лінія оборони між вами та зловмисниками. Для надійного захисту важливо створювати складні та унікальні паролі.

Складний пароль має містити щонайменше 12 символів, включаючи великі та малі літери, цифри і спеціальні символи. Це значно ускладнює роботу систем підбору паролів. Не використовуйте прості слова чи загальновідомі фрази, адже їх легко зламати.



Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів, як-от на сайті кіберполіції.



Використовуйте унікальні паролі для кожного акаунту, інакше зловмисники можуть отримати доступ до всіх ваших ресурсів, зламавши лише один пароль.

Додатковий захист забезпечує двофакторна автентифікація (2FA). Окрім пароля, для входу в акаунт потрібен додатковий код, який можна отримати через SMS або спеціальні програми. Найбезпечнішими вважаються програмні та апаратні токени.



Ще одним надійним методом є біометрична автентифікація, яка використовує унікальні фізичні характеристики для підтвердження особи.



Зберігати паролі на папері – небезпечно. Краще користуватися менеджерами паролів, які автоматично створюють та зберігають складні паролі. Вони доступні як у вбудованих браузерах, так і у вигляді окремих додатків.



Також регулярно перевіряйте, чи не були ваші паролі зламані. Існують онлайн-інструменти для тестування надійності паролів.