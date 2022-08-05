Що таке менеджери паролів, як вони працюють?

5 августа 2022, 13:45

Для кожного облікового запису слід використовувати окремий надійний пароль.

Надійні паролі – складні та мають складатися не менше ніж із восьми різних символів: великих і маленьких букв, цифр, знаків. Проте запам’ятати значну кількість таких комбінацій складно. Саме у таких випадках і допомагають менеджери паролів.

Менеджери паролів – це програми та застосунки, які слугують «сейфом» для ваших паролів, дають можливість тримати їх у безпеці завдяки шифруванню. Використовувати менеджери паролів можна як на комп’ютерах, так і на смартфонах.На що звертати увагу під час вибору менеджера паролів:- НадійністьРадимо надавати перевагу програмам відомих розробників (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass тощо). У будь-якому разі перед встановленням перевіряйте репутацію продукту, знайомтеся з відгуками з точки зору безпеки. Пошукайте, чи не було повідомлень про виявлені вразливості.- Спосіб зберігання даних:▪️у «хмарах» (такі менеджери паролів найпопулярніші, забезпечують синхронізацію даних на різних пристроях);▪️локальний (дані зберігаються на одному пристрої, тож потрібно пам’ятати, що у разі виведення його з ладу або викрадення доступ до паролів може бути втрачений);▪️комбінований (у разі використання рішень, що зберігають базу даних локально, проте користувач розміщує її у хмарному середовищі, яке він використовує).- ВартістьІснують платні та безкоштовні варіанти менеджерів паролів. Останні зазвичай мають певні ліміти. Наприклад, можливість зберігати обмежену кількість паролів або користуватися менеджером лише на одному пристрої.- ФункціїФункціонал менеджерів паролів може бути різним. Зокрема:▪️робота як за наявності доступу до інтернету, так і офлайн,▪️зберігання, окрім паролів, іншої важливої інформації – файлів, номерів телефонів, банківських карток тощо,▪️генерування нових надійних паролів, аналіз надійності вже створених (запропонують змінити слабкі),▪️надсилання попереджень, якщо зловмисники зламали сайт, на якому ви використовуєте той чи інший пароль,▪️інтеграція з веббраузерами для автоматичного введення даних на визначених ресурсах тощо.