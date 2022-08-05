Що таке менеджери паролів, як вони працюють?

Для кожного облікового запису слід використовувати окремий надійний пароль.
Надійні паролі – складні та мають складатися не менше ніж із восьми різних символів: великих і маленьких букв, цифр, знаків. Проте запам’ятати значну кількість таких комбінацій складно. Саме у таких випадках і допомагають менеджери паролів.
Менеджери паролів – це програми та застосунки, які слугують «сейфом» для ваших паролів, дають можливість тримати їх у безпеці завдяки шифруванню. Використовувати менеджери паролів можна як на комп’ютерах, так і на смартфонах.
На що звертати увагу під час вибору менеджера паролів:
- Надійність
Радимо надавати перевагу програмам відомих розробників (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass тощо). У будь-якому разі перед встановленням перевіряйте репутацію продукту, знайомтеся з відгуками з точки зору безпеки. Пошукайте, чи не було повідомлень про виявлені вразливості.
- Спосіб зберігання даних:
▪️у «хмарах» (такі менеджери паролів найпопулярніші, забезпечують синхронізацію даних на різних пристроях);
▪️локальний (дані зберігаються на одному пристрої, тож потрібно пам’ятати, що у разі виведення його з ладу або викрадення доступ до паролів може бути втрачений);
▪️комбінований (у разі використання рішень, що зберігають базу даних локально, проте користувач розміщує її у хмарному середовищі, яке він використовує).
- Вартість
Існують платні та безкоштовні варіанти менеджерів паролів. Останні зазвичай мають певні ліміти. Наприклад, можливість зберігати обмежену кількість паролів або користуватися менеджером лише на одному пристрої.
- Функції
Функціонал менеджерів паролів може бути різним. Зокрема:
▪️робота як за наявності доступу до інтернету, так і офлайн,
▪️зберігання, окрім паролів, іншої важливої інформації – файлів, номерів телефонів, банківських карток тощо,
▪️генерування нових надійних паролів, аналіз надійності вже створених (запропонують змінити слабкі),
▪️надсилання попереджень, якщо зловмисники зламали сайт, на якому ви використовуєте той чи інший пароль,
▪️інтеграція з веббраузерами для автоматичного введення даних на визначених ресурсах тощо.