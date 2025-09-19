ГлавнаяНовости
19 сентября 2025, 8:15

Розробник ракети "Фламінго" працює над новою системою ППО

Зараз компанія Fire Point виробляє 50 ракет "Фламінго" на місяць, до кінця року планує щодня створювати сім ракет. Паралельно розробник займається системою ППО і постачає іншим виробникам власне ПЗ.


Оцените новость:
  • 0 оценок