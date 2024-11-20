Львів'янку засудили через 80 фото на OnlyFans

20 ноября 2024, 9:45

Як йдеться у матеріалах справи, жінка працює менеджером зі збуту на ТзОВ "Армалітас", однак паралельно через соціальні мережі запрошувала на свій акаунт в OnlyFans.

Всього, за два роки на OnlyFans жінка опублікувала понад 80 фото.Відтак, суд присудив жінці остаточне покарання у виді позбавленні волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов'язана з поширенням інформації порнографічного або інтимного характеру на вебресурсах строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену від відбування основного покарання, з випробуванням та призначити їй іспитовий строк терміном на 1 рік.У жінки вилучили телефон iPhone 14 на користь держави.