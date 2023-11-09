9 ноября 2023, 10:45

Продавців авто, які "скручують пробіг" будуть штрафувати на 17 тис. грн.

За фальсифікацію пробігу вживаного ТЗ з метою продажу третім особам, яка виявлена під час реєстрації планують штрафувати у розмірі від 8500 до 17000 гривень.


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