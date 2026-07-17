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17 июля 2026, 13:45

В Україні пропонують штрафувати батьків за участь дітей у TikTok

За залучення чи примушування учнів до небезпечних трендів і челенджів хочуть запровадити штраф 850–1700 грн або 20–40 годин громадських робіт.


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