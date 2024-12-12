У Бородянській громаді на Київщині ліки доставляють безпілотниками

12 декабря 2024, 9:45

Доставляють ліки за допомогою безпілотників. Проєкт реалізується без залучення бюджетних коштів, оплачує доставки неурядова організація.

«Проєкт уже показав перші успішні результати у нашій громаді та підвищив доступність ліків за рахунок прямої доставки рецептів «Доступних ліків» до селищ нашої громади — без необхідності візиту до аптеки. Просимо звертатися до вашого сімейного лікаря для безоплатної доставки ліків у рамках даного гуманітарного проєкту», — зазначають у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги.