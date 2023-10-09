Які ліки в Польщі можна купити тільки по рецепту

9 октября 2023, 11:15

▪️ Психотропні засоби.

▪️ Антибіотики.

▪️ Деякі види заспокійливих препаратів.

▪️ Деякі види знеболювальних препаратів.

▪️ Ліки проти хронічних і важких захворювань.

▪️ Деякі ліки від алергії.

▪️ Деякі засоби проти зниження тиску.

▪️ Протигрибкові препарати та інші.

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