Які ліки в Польщі можна купити тільки по рецепту

▪️ Психотропні засоби.
▪️ Антибіотики.
▪️ Деякі види заспокійливих препаратів.
▪️ Деякі види знеболювальних препаратів.
▪️ Ліки проти хронічних і важких захворювань.
▪️ Деякі ліки від алергії.
▪️ Деякі засоби проти зниження тиску.
▪️ Протигрибкові препарати та інші.
Якщо ви не впевнені, що потрібне вам лікарство можна придбати без рецепта, потрібно подивитися, чи є на ньому абревіатура ОТС. Якщо так, то ви можете придбати цей препарат в аптеці. Крім того, гарантовано без рецепту можна придбати:
▪️ Знеболювальні та протизапальні.
▪️ Ліки проти грипу, кашлю та застуди.
▪️ Базові ліки від алергії.
▪️ Базові ліки для зниження тиску.
▪️ Базові заспокійливі препарати.