МОЗ расширяет электронный рецепт на все рецептурные препараты с весны 2023 года

10 февраля 2023, 12:15

Такой е-рецепт можно будет получить независимо от наличия декларации с семейным врачом.

Электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача, и которые пациент покупает за собственные средства.

Решение будет внедряться постепенно: при отсутствии света или связи в медицинском учреждении, врач, как и раньше, может выписать рецепт на специальном бумажном бланке.Отметим, что к этому перечню относятся также антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней и другие. Важно, что ряд некоторых привычных для нас лекарств от боли, кашля или успокоительные также могут относиться к препаратам, отпуск которых должен осуществляться исключительно по рецепту врача.