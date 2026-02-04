Военнообязанным украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн

4 февраля 2026, 8:45

Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению.

Теперь 90% оформленных отсрочек продолжаются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

До 2 февраля включительно прошло очередное автопродление.Добавлено еще 7 категорий отсрочек, подлежащих автопродлению:

▪️родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

▪️те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

▪️опекуны человека, признанного недееспособным;

▪️те, кто имеет жену (супруга) с инвалидностью III группы (определенный перечень заболеваний);

▪️люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

▪️родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

▪️учителя школ.



Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее.



Пользователи Резерв+, чьи отсрочки автоматически продолжаются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных - сообщение о том, что отсрочка уже продлена.



Если уведомление не поступило, это означает, что в госреестрах недостаточно информации или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в ЦНАП (ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку от граждан).