Военнообязанным украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн

Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению.
Теперь 90% оформленных отсрочек продолжаются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.
До 2 февраля включительно прошло очередное автопродление.
Добавлено еще 7 категорий отсрочек, подлежащих автопродлению:
▪️родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
▪️те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
▪️опекуны человека, признанного недееспособным;
▪️те, кто имеет жену (супруга) с инвалидностью III группы (определенный перечень заболеваний);
▪️люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
▪️родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
▪️учителя школ.
Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее.
Пользователи Резерв+, чьи отсрочки автоматически продолжаются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных - сообщение о том, что отсрочка уже продлена.
Если уведомление не поступило, это означает, что в госреестрах недостаточно информации или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в ЦНАП (ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочку от граждан).