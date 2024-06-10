10 июня 2024, 9:45

90% спасателей и полицейских забронировано от мобилизации — МВД Украины

10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды ВСУ, Нацгвардии или Государственной пограничной службы.



10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Лють" или трем бригадам Национальной полиции Украины.



"Относительно спасателей: наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — рассказал глава МВД Игорь Клименко.

