90% спасателей и полицейских забронировано от мобилизации — МВД Украины

10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды ВСУ, Нацгвардии или Государственной пограничной службы.
10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Лють" или трем бригадам Национальной полиции Украины.
"Относительно спасателей: наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — рассказал глава МВД Игорь Клименко.
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