На Ровенской АЭС готовятся противодействовать возможному захвату

19 декабря 2022, 16:45

«Работаем совместно с военными. Нашу станцию охраняет Нацгвардия. Сейчас ВСУ гораздо больше готовы к нападениям на станцию, чем это было раньше. Есть определенные защитные схемы», — объясняет директор Павел Ковтонюк. А также отметил, что прямой ракетный удар по станции не приведет к ядерной катастрофе.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсуждали актуальную численность и вооружение вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий.