США "спрятали" секретную ядерную технологию на одной из АЭС в Украине

19 апреля 2023, 10:15

У США есть секретная ядерная технология на одной из АЭС в Украине, они предупредили РФ не трогать её, – CNN.



Об этом говорится в письме Минэнерго США к "Росатому", которое было направлено в прошлом месяце. Там утверждается, что Запорожская АЭС в Энергодаре "содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством США".