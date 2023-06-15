СБУ викрила київську компанію, яка допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС

15 июня 2023, 13:15

Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у Москві.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.