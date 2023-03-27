СБУ викрила одеську компанію, яка постачала в РФ сировину для лазерних прицілів

27 марта 2023, 16:15

Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором.



Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі РФ.

Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння.Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки.Саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до РФ у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході.Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до Росії.Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності.Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.