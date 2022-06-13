Росія не відмовилася від захоплення України та має план війни на 120 днів

13 июня 2022, 16:45

Російське керівництво має план на 120 днів війни проти України, який через військові невдачі доводиться щомісяця коригувати.



Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, українські захисники зірвали план "путінського бліцкригу" із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому зараз основні зусилля росіяни зосередили на сході країни. Проте РФ не відмовилася від плану повного захоплення України.Українська воєнна розвідка повідомляє, що РФ ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни. Так, на території України воюють 103 батальйонно-тактичні групи РФ. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть бути використані проти української армії.Скібіцький також розповів, що у зв’язку з військовими невдачами росіян генштабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення в Україну та зосереджувати зусилля лише на окремих напрямках."Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України", — зазначив представник ГУР.