До кінця 2023 року ВКС РФ можуть отримати додатково від шести до восьми літаків

Кілька днів тому до російських військ надійшла партія Су-35.
Попри заявлені показники, російське авіабудування у цьому році не продемонструє жодних темпів різкого зростання.
У 2023 році фронтових бомбардувальників ВКС РФ отримали наразі дві партії.
Першу – 1 червня, а другу – 9 жовтня. Орієнтовно у кожній із них було по два літаки, тобто сумарно – чотири машини.
ВКС РФ станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації. Це два модернізовані версії Су-30СМ2 та два – навчально-бойові Як-130. Машини не збиралися з нуля.
До кінця року очікується щонайменше двох партій літаків модифікацій Су-35С і Су-34. Передачі партії Су-57 не відкидають.
Кількість літаків, яку було виготовлено у період з 2008 по 2022 роки:
Аналіз свідчить, що російська армія сумарно отримала 619 літаків, із яких:
▪️Су-34 – 145;
▪️Су-30 – 144;
▪️Як-130 – 117.
▪️Су-35 – 108;
▪️МіГ-29 – 75;
▪️Су-27 – 12;
▪️Су-57 – 10;
▪️МіГ-35 – 8.