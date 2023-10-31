До кінця 2023 року ВКС РФ можуть отримати додатково від шести до восьми літаків

31 октября 2023, 9:15

Кілька днів тому до російських військ надійшла партія Су-35.



Попри заявлені показники, російське авіабудування у цьому році не продемонструє жодних темпів різкого зростання.

У 2023 році фронтових бомбардувальників ВКС РФ отримали наразі дві партії.Першу – 1 червня, а другу – 9 жовтня. Орієнтовно у кожній із них було по два літаки, тобто сумарно – чотири машини.ВКС РФ станом на жовтень 2023 року орієнтовно отримали 18-20 зразків тактичної авіації. Це два модернізовані версії Су-30СМ2 та два – навчально-бойові Як-130. Машини не збиралися з нуля.До кінця року очікується щонайменше двох партій літаків модифікацій Су-35С і Су-34. Передачі партії Су-57 не відкидають.Кількість літаків, яку було виготовлено у період з 2008 по 2022 роки:Аналіз свідчить, що російська армія сумарно отримала 619 літаків, із яких:▪️Су-34 – 145;▪️Су-30 – 144;▪️Як-130 – 117.▪️Су-35 – 108;▪️МіГ-29 – 75;▪️Су-27 – 12;▪️Су-57 – 10;▪️МіГ-35 – 8.