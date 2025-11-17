"Калашников" відзвітував про модернізацію ракет для Ка-52 — без розкриття ТТХ

17 ноября 2025, 15:45

«Калашников» повідомив про виконання держконтракту й «глибоку модернізацію» високоточних ракет «Вихрь-1» для ударних гелікоптерів Ка-52, але без жодних технічних деталей.



Офіційний реліз акуратно оминає конкретику — що саме перероблено у «Вихрі-1»: двигун і дальність, алгоритми наведення, бойову частину чи електроніку. Базовий профіль комплексу відомий: лазерне наведення у промені з бортовою підсвіткою, заявлена дальність до 10 км і бронепробивність до 800 мм.

Якщо модернізація справді «глибока», найімовірніші напрямки — цифровізація тракту керування для надійнішого супроводу цілі, нова елементна база, удосконалення взривника й маршового двигуна, адаптація під оновлені прицільно-навігаційні модулі Ка-52/Ка-52М.На тактичному рівні «Вихрь-1» лишається зброєю, що вимагає безперервного утримання лінії візування: оператор повинен «вести» ціль до влучання. Це накладає традиційні ризики — вразливість до диму, пилу, зашумлення/засліплення оптики, розриву променя складкою місцевості.Будь-яке «нарощення дальності» в межах цієї архітектури додає шансів працювати поза досяжністю найкоротших засобів ППО ближньої дії, але не скасовує контрзаходи: димові постановки, лазерні дазлери, «жорсткі» ППО-ефектори з нижчою ціною пострілу і масовими каналами наведення.Стратегічно ж реліз «Калашникова» читається як індикатор двох процесів: консолідації ліній виробництва керованих боєприпасів (щоб закривати поточне споживання) і пошуку валюти через експорт, де «Вихрь-1» продають не стільки характеристиками, скільки наративом «бойового доведення». Поки що це радше промисловий апдейт, ніж якісна зміна правил гри.