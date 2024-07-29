Китай нарощує стратегічні запаси сировини на випадок війни, - The Economist

29 июля 2024, 10:15

Хоча, на думку експертів, сировинні резерви КНР мають скорочуватися через глибоку кризу в китайській економіці та зростання світових цін, країні вдається налагодити зворотний процес - запаси зростають із вражаючою швидкістю.

За інформацією The Economist, 2023 року запаси КНР зросли на 16% загалом, а 2024 року - на 6% лише з січня до травня.Колишній аналітик Держдепу США Габріель Коллінз вважає, що такий розвиток подій «викликає серйозні побоювання» - особливо з огляду на те, що разом із запасами Китай також нарощує і військову міць. За однією з версій, Китай готується до можливої ​​ізоляції - наприклад, після початку військової операції на Тайвані.