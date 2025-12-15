Іспанія з 2026 року щомісяця відстежуватиме кожну карткову транзакцію

15 декабря 2025, 8:45

Із січня 2026-го банки та платіжні сервіси передаватимуть до податкової детальні дані про всі карткові операції — без жодних порогів і винятків.

Платежі від €5 до €5 000 у магазинах, онлайн або через Bizum тепер автоматично потраплятимуть у податкову систему.

Це вплине на самозайнятих, підприємців, фрілансерів, орендодавців та всіх, хто активно користується цифровими платежами.

Під особливою увагою опиняться повсякденні транзакції — приватні уроки, побутові послуги, дрібні «неофіційні» роботи.



Податкова служба пояснює: реформа потрібна для більшої прозорості та боротьби з ухиленням від податків.

Втім, бізнес-асоціації вже говорять про посилення тиску на платників податків.