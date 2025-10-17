Полякова хоче представляти Україну на "Євробаченні-2026", — Суспільне

Вона подала заявку на нацвідбір "Євробачення-2026" і попросила Суспільне змінити правило про заборону виступів на окупованих територіях і в РФ: востаннє виступала там 23 травня 2015 року.
Последние новости
- Связь | Вчера, 14:15
С 15 декабря приложение Messenger для Windows и macOS перестанет работать
- Безопасность | Вчера, 13:45
Польські військові готують цивільних медиків до війни
- Интернет | Вчера, 13:15
У 7 областях тимчасово не працюватимуть онлайн-сервіси ДРАЦС
- Технологии | Вчера, 12:45
Індонезія купує 42 винищувачі J-10C у Китаю
- Технологии | Вчера, 12:15
Bloomberg: Украина предложила США обмен технологиями дронов на оружие
- Бизнес | Вчера, 11:45
9 вишів Європи, які доступні українцям
- Технологии | Вчера, 11:15
ЄС представив план підготовки до війни з росією до 2030 року, - Bloomberg
- Интернет | Вчера, 10:45
У "Резерв+" оновлено функції "Штрафи онлайн": що змінилося
- Технологии | Вчера, 10:15
США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо
Последние материалы
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
- Фотогалереи | 9 октября, 23:50
РФ оприлюднила перші фото нібито збитої ракети "Фламінго"
- Аналитика | 5 октября, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
- Обзоры | 4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
- Обзоры | 29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
Популярные новости
- Технологии | 15 октября, 11:45
EcoFlow пропонує комплект "RIVER 3 UPS + сонячна панель 45 Вт" 5.00
- Железо | Позавчера, 22:11
Однофазний чи трифазний інвертор: як обрати систему EcoFlow PowerOcean? 5.00
- Технологии | 13 октября, 15:45
Китай починає експлуатацію стелс-дронів GJ-11 1.00
- Связь | Вчера, 14:15
С 15 декабря приложение Messenger для Windows и macOS перестанет работать 0.00
- Безопасность | Вчера, 13:45
Польські військові готують цивільних медиків до війни 0.00
- Интернет | Вчера, 13:15
У 7 областях тимчасово не працюватимуть онлайн-сервіси ДРАЦС 0.00
- Технологии | Вчера, 12:45
Індонезія купує 42 винищувачі J-10C у Китаю 0.00
- Технологии | Вчера, 12:15
Bloomberg: Украина предложила США обмен технологиями дронов на оружие 0.00
- Бизнес | Вчера, 11:45
9 вишів Європи, які доступні українцям 0.00