17 октября 2025

Полякова хоче представляти Україну на "Євробаченні-2026", — Суспільне

Вона подала заявку на нацвідбір "Євробачення-2026" і попросила Суспільне змінити правило про заборону виступів на окупованих територіях і в РФ: востаннє виступала там 23 травня 2015 року.


