Українські інженери створюють технології, які використовуються у світових шоу

14 мая 2022, 0:26

Українські розробники допомагають створювати 70% сучасної комерційної музики.

Так, IT-фахівці українського офісу GlobalLogic беруть участь у створенні програмного забезпечення для звукозапису та відеомонтажу американської компанії Avid.

Створені українцями технології звукозапису використовуються голлівудськими компаніями, світовими телестудіями, новинними компаніями, а також музичними гуртами з усього світу, зокрема тими, що беруть участь у конкурсі Євробачення.

Під час конкурсу Євробачення учасники не використовують живу інструментальну музику, більшість композицій записується з використанням технологій, створених зокрема українськими інженерами.

«Інженери GlobalLogic створюють повну лінійку програмного забезпечення для творчих та медійних задач, зокрема Media Composer — систему нелінійного відеомонтажу, завдяки якій відео можна розрізати на фрагменти й редагувати кожен окремо. Також наші інженери працюють над звуковою станцією Pro Tools. Її використовують для озвучки кінофільмів та шоу, а також для запису музичних треків в багатьох провідних студіях світу», – розповідає молодший віце-президент з інжинірингу GlobalLogic в Україні Володимир Воробйов.

Українські інженери співпрацюють з Avid понад десять років. Програмне забезпечення, створене українськими розробниками, використовували для запису альбомів музичні гурти Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, Океан Ельзи та Друга ріка, а також для запису та аранжування музики у фільмах «Хоббіт», «Світ Юрського періоду», «Дедпул-2», «Людина-мураха та Оса» та у серіалі «Гра престолів».

Євробачення – не єдиний світовий захід, який використовує сучасні звукозаписуючі технології. Наприклад, з допомогою технологій, до яких дотичні українські інженери, створюється звуковий супровід для Олімпійських ігор. Команда інженерів компанії, більша половина з яких – українці, допомагає забезпечувати якісним звуком церемонії відкриття та закриття Олімпіади.

Інженери GlobalLogic створюють не лише нові стандарти медіа-галузі, але й втілюють свою любов до якісної музики. Так, більшість спеціалістів команди – музиканти. Наприклад, тімлід та тестувальник GlobalLogic Дмитро Леонов з вересня 2017 року є постійним учасником гурту Brunettes Shoot Blondes. Дмитро грає на бас-гітарі та синтезаторі. Свого часу гурт брав участь у фіналі національного відбору на Євробачення.

«Для ефективної роботи з музичними технологіями треба бути не тільки програмістом, а ще й мати базові знання зі звукоінженерії і бажано володіти музичним інструментом. Саме ця деталь дуже відрізняє українських інженерів, які працюють над музичним програмним забезпеченням, та таких самих програмістів зі США чи Німеччини, наприклад. Такій людині працювати в проекті вдвічі цікавіше», — розповідає Дмитро.