4 марта 2024, 15:15

В Україні налагодили виробництво аналогів західних M113, MaxxPro і Humvee, - ГУР

Українські розробники змогли налагодити виробництво аналогів західної бойової техніки. Йдеться про аналоги бронемашин M113, MaxxPro і Humvee під назвою "Лис", "Сікач" і "Характерник".


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