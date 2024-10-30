США передадуть Україні 2000 броньовиків Humvee

30 октября 2024, 9:15

Така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою такої техніки. Зокрема, вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів.