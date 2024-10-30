30 октября 2024, 9:15

США передадуть Україні 2000 броньовиків Humvee

Така кількість позашляховиків Humvee є дуже великою поставкою такої техніки. Зокрема, вони допоможуть заповнити проломи в позиціях України на фронті. А ЗСУ зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів.


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