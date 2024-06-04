ЗСУ терміново потрібен контрнаступ, – Foreign Policy

4 июня 2024, 14:45

Видання пише, що це потрібно Україні, щоби потім піти на переговори на сильніших позиціях.

Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російської армії на полі бою, тому Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами.У Foreign Policy виділили три сценарії завершення війни:-найближчим часом РФ досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах.-ЗСУ зможуть відбити частину території, і за підсумками мирного договору Україна увійде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть розташовані військові інших країн.-Ніхто не зможе досягти успіхів, за підсумками мирного договору Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю і не під впливом РФ.