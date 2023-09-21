21 сентября 2023, 8:45

Усі відомства США погодилися надіслати тактичну ракетну систему ATACMS Україні

Про це сказав Foreign Policy помічник конгресмена, який говорив за умов анонімності.

«Якщо цього не станеться, це тому, що сам Байден сказав «ні», – сказав він.


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