Палац "Україна" потребує на відновлення після обстрілів декілька мільйонів

5 января 2023, 10:45

Музичне "серце" столиці зазнало руйнувань 31 грудня.

Того дня Палац "Україна" зазнав руйнувань через російську ракетну атаку. Будівля ушкоджена: понад 400 вікон із тріщинами, 300 з них — склопакети, 100 — вітражні вікна, частково постраждали техніка та меблі.Нині столичні рятувальники демонтують склопакети та виносять розбите скло з будівлі.За словами тимчасового виконувача обов’язків генерального директора Палацу "Україна" Андрія Видиша, за попередніми розрахунками, на відновлення будівлі необхідно декілька мільйонів гривень.