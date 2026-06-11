На Чернігівщині під будівлею амбулаторії знайшли старовинне підземелля

11 июня 2026, 12:15

У Талалаївці під час обстеження виявили підземні приміщення зі старовинною цегляною кладкою та склепіннями. За даними дослідників, колись будівля була частиною господарського комплексу біля палацу.



Нині підземелля потребує укріплення через загрозу обвалу.