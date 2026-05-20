Росія адаптує Су-57 під війну дронів

20 мая 2026, 12:15

У Росії вперше показали двомісну версію винищувача п'ятого покоління Су-57.



До цього єдиним винищувачем п'ятого покоління із двомісною конфігурацією вважався китайський J-20S. Тепер Росія фактично підтверджує, що також готується до майбутнього, де літак, що пілотується, буде не тільки носієм ракет, а й повітряним командним пунктом для управління безпілотними відомими.

Саме це стає ключовою причиною повернення інтересу до двомісних важких винищувачів. Сучасні бойові завдання все більше перевантажують пілота: робота з БПЛА, обмін даними, управління мережевими системами, координація ударів, РЕБ і застосування далекобійного озброєння вимагають окремого оператора.Найбільш ймовірно, що новий Су-57 створюється з розрахунком на взаємодію з важким БПЛА С-70 "Мисливець" та майбутніми безпілотними платформами. У подібній зв'язці другий член екіпажу може відповідати за управління групою дронів, розподіл цілей та координацію атаки, поки пілот концентрується на пілотуванні та повітряній обстановці.Показово та інше: Росія фактично повертається до концепції, що колись дала величезний експортний успіх сімейству Су-30. Свого часу саме двомісні версії Су-27 стали основою для подальшого розвитку лінійки та масових експортних контрактів. Тепер Москва, схоже, намагається повторити цю модель вже за доби п'ятого покоління.Проте й питання. Друге крісло майже неминуче означає компроміси – зменшення запасу палива, внутрішнього об'єму чи корисного навантаження. Крім того, сама програма Су-57 поки ще обмежена відносно невеликими серійними обсягами в порівнянні з американськими і китайськими програмами.