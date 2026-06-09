Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда крупных китайских компаний

9 июня 2026, 12:45

Министерство обороны США опубликовало список компаний, которые будут отнесены к категории китайских военных компаний.

Компании, включенные в список, могут столкнуться с дополнительными ограничениями, включая лимиты на инвестиции в США и ограничения на государственные закупки. В список в том числе входят группа электронной коммерции Alibaba, интернет-поисковая компания Baidu и автопроизводителя BYD.В список добавленных компаний также вошли биотехнологическая фирма WuXi AppTec и компания RoboSense Technology Co Ltd., занимающаяся робототехникой на основе искусственного интеллекта.Хотя список Пентагона формально не предусматривает санкций в отношении китайских фирм, согласно новому закону, в ближайшие годы ведомству будет запрещено заключать контракты и осуществлять закупки у компаний, включенных в этот список.