Министерство обороны Литвы порекомендовало не покупать смарфоны из Китая

22 сентября 2021, 10:15

После того как в Литве опубликовали доклад о "встроенных" механизмах цензуры в китайской электронике, местное Министерство обороны порекомендовало пользователям не покупать смартфоны китайского производства и избавиться от тех, которые уже имеются на руках.



Как сообщает Reuters, по данным литовского ведомства, занимающегося обеспечением кибербезопасности, продаваемые в Европе смартфоны Xiaomi имеют встроенную возможность распознавать и блокировать фразы вроде "освободите Тибет", "да здравствует независимость Тайваня" или даже "демократическое движение".

При этом имеются данные о том, что функция цензуры в модели Xiaomi Mi 10T 5G по умолчанию отключена для европейского региона, но может быть активирована дистанционно в любой момент — об этом сообщает Национальный центр кибербезопасности при Министерстве обороны Литвы.



"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и избавиться от уже купленных настолько быстро, насколько для этого существует разумная возможность", — заявил замглавы Министерства обороны Маргирис Абукевичиус (Margiris Abukevicius). Пока неизвестно, какие именно смартфоны порекомендуют покупать в Литве вместо китайских и где именно их можно будет приобрести.



Отношения между Литвой и КНР недавно ухудшились на фоне агрессивной политики литовских внешнеполитических ведомств. В прошлом году Китай потребовал от Литвы отозвать своего посла из Пекина и пообещал отозвать своего представителя из Вильнюса после того, как Тайвань объявил об открытии миссии в Литве, названной "Тайваньским представительством".



Поскольку статус Тайваня на международной арене до сих пор не определён, представительства острова в Европе и США используют название его столицы — Тайбэя, без упоминания самого острова, который КНР считает своей территорией. На прошлой неделе поддержку Литве в неравной борьбе с Китаем выразили президент США Джо Байден (Joe Biden) и другие представители заокеанских "партнёров".



Дополнительно Национальный центр кибербезопасности сообщил, что смартфон Xiaomi отправлял некие зашифрованные данные о его использовании на сервер в Сингапуре. Также некая уязвимость была найдена в модели Huawei P40 5G, в одной из моделей OnePlus уязвимостей не обнаружено.



По данным доклада, список цензурируемых Xiaomi терминов и фраз включает 449 сочетаний на китайском языке и постоянно обновляется.



"Это важно не только для Литвы, но и всех стран, использующих оборудование Xiaomi", — заключил центр в своём докладе.

(С) 3dnews