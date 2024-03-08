8 марта 2024, 12:15

ВСУ получили снаряды калибра 155 мм из Литвы

"Мы отправляем товары, в которых Украина сейчас остро нуждается. Мы их слышим, и наша помощь продолжается", — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.


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