16 декабря 2023, 9:15

Литва готовится отправить в Украину первые отремонтированные танки Leopard 2

"Первые отремонтированные в Литве танки Leopard 2 готовятся к отправке в Украину! Прибыв с передовой, эти танки теперь готовы к впечатляющему возвращению", — сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.


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