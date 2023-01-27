Іспанія готова надати Україні 53 танки Leopard 2 німецького виробництва

27 января 2023, 9:45

Також Канада передасть Україні 4 танки Leopard 2, - Міноборони Канади. З часом кількість танків можуть збільшити.

Німецький виробник танків —концерн Rheinmetall збільшив виробничі потужності, щоб забезпечити Україну боєприпасами для Leopard 2.Британія почне навчання українських військових на танках Challenger вже наступного тижня. Самі танки будуть за кілька тижнів.Виробник бойових вертольотів F-16 готовий постачати винищувачі для реекспорту в Україну.Україна планує замовити у Словакії ще 11 самохідних колісних гаубиць Zuzana 2, - міністр обороны Ярослав Надь.Франція обіцяє допомогти з системами ППО, - глава МЗС Катрін Колонна.