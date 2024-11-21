У Міноборони Канади підтвердили передачу ППО NASAMS

21 ноября 2024, 15:29

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Білла Блера.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою", - сказав він.

За даними Блера, зараз система ППО знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон.

Міністр також нагадав, що глава уряду Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", - заінтригував голова канадського оборонного відомства.