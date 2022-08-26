26 августа 2022, 10:45

Так виглядає покриття України системами ППО NASAMS 2 та IRIS-T SLM

Червоні кола – NASAMS 2, площа до 50 км.

Сині кола – IRIS-T SLM, площа до 25 км. Також є модифікація на 40 км.
Оцените новость:
  • 0 оценок