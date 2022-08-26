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26 августа 2022, 10:45
Так виглядає покриття України системами ППО NASAMS 2 та IRIS-T SLM
Червоні кола – NASAMS 2, площа до 50 км.
Сині кола – IRIS-T SLM, площа до 25 км. Також є модифікація на 40 км.
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