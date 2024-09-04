Німеччина планує передати Україні 6 батарей ЗРК Iris-T, — Reuters

Технічні характеристики
IRIS-T SLM – система протиповітряної оборони. Використовує модифіковані керовані ракети класу "повітря-повітря" з малою дальністю.
▪️Ракет у пусковій установці – 8,
▪️Інструментальна дальність виявлення цілі – 250 км,
▪️Висота виявлення цілі – 40 км,
▪️Дальність захвату цілі – 120 км (літак), 60 км (крилата ракета),
▪️Максимальна дальність ураження цілі – 40 км,
▪️Максимальна висота враження цілі – 20 км.
▪️Швидкість польоту ракети: 1020 м/с, або 3672 км/год;
▪️Маса бойової частини ракети: 11,4 кг.