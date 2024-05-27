Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

27 мая 2024, 11:45

Видання пише, що ФРН продовжує посилювати протиповітряну оборону України. За його даними, 24 травня Україна отримала ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T від німецького уряду.

Разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.Spiegel додає, що загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense. Проте, як зазначило видання, викликом є не лише виготовлення систем у такій кількості, якій вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів. Виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.