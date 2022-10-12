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12 октября 2022, 11:15
Германия передала Украине первую систему ПВО Iris-T, — Spiegel
Напомним, сегодня система ПВО IRIS-T была замечена в Польше.
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