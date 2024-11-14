ВСУ шестую ПВО IRIS-T до конца 2024 года

14 ноября 2024, 8:15

Германия передаст Украине шестую из запланированных систем ПВО IRIS-T до конца года — заявил Зеленский после разговора с Олафом Шольцем.



Президент Украины и канцлер Германии также обсудили поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи средствами противовоздушной обороны.