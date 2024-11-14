14 ноября 2024, 8:15

ВСУ шестую ПВО IRIS-T до конца 2024 года

Германия передаст Украине шестую из запланированных систем ПВО IRIS-T до конца года — заявил Зеленский после разговора с Олафом Шольцем.

Президент Украины и канцлер Германии также обсудили поставки ПВО в следующем году и перспективы дополнительной помощи  средствами противовоздушной обороны.


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