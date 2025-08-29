BYD E2 — электромобиль будущего: цена, характеристики и где купить в Украине

29 августа 2025, 13:55

BYD E2 входит в пятерку самых доступных электромобилей китайской марки. Обычно этой модели отдают предпочтение те, кто ищет недорогой, надежный и практичный электрокар без намеков на роскошь – просто транспорт для ежедневных поездок с семьей, на работу или на отдых. И с поставленными задачами E2 справляется отлично.

Электрический БИД Е2 рассекретили в 2019 году и вплоть до сегодняшнего дня модель остается на конвейере и имеет большой спрос среди водителей. Хэтчбек получил несколько мягких рестайлингов и обновлений технической “начинки”, но сохранил свои главные преимущества:

Высокая ценовая доступность;

Комфортная посадка водителя и пассажиров;

Большой багажник, обилие мест для хранения мелких вещей в салоне;

Наличие переднего привода;

Подвеска не мягкая, но и не жесткая – оптимально для езды по городу.

Модель уже успели оценить украинские таксисты. Первое преимущество: низкие эксплуатационные расходы. Заряжать батарею заметно дешевле, чем покупать бензин, дизель и даже газ. Второе преимущество: тихий и просторный салон, в котором свободно размещается до 4 пассажиров + остается немного места для перевозки вещей, если все не удалось уместить в багажнике объемом 400 литров.

Несмотря на солидный по меркам электрокаром возраст, Бивайди е 2 есть чем удивлять. Как отмечают владельцы хэтчбека, модель имеет оптимальные характеристики для города и не теряется на трассе – максимальная скорость составляет 130 км/ч, что соответствует максимально разрешенной скорости на большинстве украинских трасс. Подробнее о характеристиках:

• Запас хода: 405 км;• Мощность электромотора: 95 л.с.;• Емкость батареи: 43.2 кВт-ч;• Разгон 0-100 км/ч: 10.3 сек;• Время быстрой зарядки: 30 мин;• Время медленной зарядки: до 13.1 ч.

Автомобиль приводится в движение одним электромотором производства BYD, который размещен на передней оси. При максимальной мощности в 95 л.с. он выдает до 180 Нм крутящего момента. Энергия запасается в литий-железо-фосфатной батарее. Хоть по современным меркам ее емкость кажется скромной, благодаря оптимизации энергопотребления и продуманной конструкции самой батареи, она долго держит заряд, не боится перепадов температур, вибраций и ударов.

В базовое оснащение хэтчбека входит галогеновая оптика, электронный ручник, задний парктроник, акустика на 4 динамика, пара подушек безопасности, однозонный климат-контроль, штампованные колесные диски, электрозеркала с подогревом, задняя камера. Анатомические сиденья обтянуты долговечной и простой в чистке тканью. Сердцем мультимедийной системы является 10.1-дюймовый сенсорный дисплей. В топовой комплектации его диагональ увеличена до 12.8 дюймов. Приборная панель автомобиля полностью цифровая.

В Украине BYD E2 купить в официальном салоне марки не получится, поскольку география продаж марки пока не расширилась на нашу страну. Но у водителей есть отличная альтернатива в лице независимого дистрибьютора. Вот что предлагает компания Ncars:

• Конкурентные цены;• Быструю доставку автомобиля из Китая;• Гарантию на батарею и электромотор на 1 год;• Кредиты под 0,01% годовых;• Большой ассортимент аксессуаров, зарядок и запчастей;• Экспертная поддержка водителей.

У базового BYD E2 цена при заказе в Ncars составит $16 600. Такие цены сегодня могут предложить только китайские и индийские марки электромобилей. Первые успели хорошо себя зарекомендовать и уже имеют тысячи фанатов в Украине.