Выбор зарядных станций для электромобилей: особенности и типы

12 мая 2024, 8:30

С увеличением количества электромобилей на дорогах сеть зарядных станций становится более развитой. Теперь очень просто найти ближайшую зарядку и не волноваться, что заряда батареи не хватит до следующей заправки. Индивидуальные зарядные устройства становятся все более популярными и уже не настолько дорогие, чтобы их нельзя было установить дома или в офисе. Торговые центры, государственные учреждения и компании спешат установить станции для клиентов и партнеров.

При выборе мощности зарядки следует предусмотреть запас мощности для автомобилей, которые предполагается заряжать. Где бы ни происходил монтаж станции, следует оценить возможности электросети и максимальную мощность, которую можно подвести. Если проводка не позволяет запитать мощную зарядку, то стоит выбрать другую модель станции или подключиться в другом месте.

Если электромобиль потребляет много электроэнергии, то на сеть будет чересчур большая нагрузка, что может привести к выбиванию автомата.

Суммарная мощность всех подключенных станций не должна быть больше подаваемой, когда все устройства подключены одновременно.

Существует 4 вида зарядных станций:

Mode 1 – портативные зарядки с низкой мощностью, недорогие, но удобные для экстренного подзаряда вдали от более мощных станций. Полный цикл может занимать до 12 часов, но если нужна запасная зарядка для поездки загород, этот вариант приемлем.

Mode 2 – наиболее распространенные станции, работающие от переменного тока 220 вольт. Устанавливаются в частных домах, на парковках и возле офисных зданий в настенном или напольном исполнении. Заряжают автомобиль до 8 часов. Такими зарядками удобно пользоваться во время шопинга или работы, они подходят для ночной зарядки дома или подзарядки автомобилей гостей, клиентов и партнеров.

Mode 3 – мощные модели, заряжающие батарею полностью за 4 часа. Относящаяся к третьему типу зарядка для электромобиля 380 вольт может работать от трехфазной сети и снижать токовую нагрузку, что актуально для крупных предприятий с большим количеством подключенного к электросети оборудования.

Mode 4 – очень быстрые, но дорогие зарядки, которые чаще всего устанавливаются для зарядных станциях на дороге. Способны зарядить до 80% емкости аккумулятора за 20-30 минут, но требуют наличия источника постоянного тока, выпрямителя и выделенной линии электроснабжения.

Выбирая станцию под конкретное авто, например, при покупке домашней зарядки, не стоит переплачивать за слишком мощную модель. Если чарджер автомобиля рассчитан на 11 кВт, то покупать станцию на 120 кВт не имеет смысла – быстрее батарея заряжаться не будет.