Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для грузовиков

6 июля 2021, 11:15

Три ключевых европейских производителя грузовиков, Daimler, Volvo и Traton, заявили, что планируют создать совместное предприятие для развития сети зарядных станций для грузовиков и автобусов дальнего следования на электрической тяге.

По словам этих компаний, слабо развитая инфраструктура зарядных станций является основным препятствием для массового внедрения транспортных средств с питанием от батарей.



Daimler, Volvo и Traton производят электрические грузовики и обычно выступают в роли конкурентов, и продолжат конкурировать за пределами нового предприятия. Тем не менее, они совместно инвестируют 500 миллионов евро в предприятие, которым они будут владеть поровну и которое начнёт свою работу в 2022 году. Целью предприятия является создание и ввод в эксплуатацию не менее 1700 пунктов зарядки в течение пяти лет. На них будет предложена как быстрая зарядка в течение 45 минут, так и медленная — в течение ночи. Совместная компания будет базироваться в Амстердаме и будет открыта для сотрудничества с новыми партнёрами, а также для государственных инвестиций.