Volvo и Aurora объединились для создания беспилотных грузовиков для США

31 марта 2021, 9:45

Volvo объявила о сотрудничестве с начинающей компанией Aurora, которая разрабатывает системы автопилота. Вместе компании займутся созданием семейства полностью автономных тягачей.

Грузовики планируется развернуть в Северной Америке на наиболее загруженных маршрутах доставки грузов от точки к точки.



Сделка между Volvo Autonomous Solutions и Aurora, которая была основана бывшими руководителями Google, Tesla и Uber, является долгосрочным партнёрством, рассчитанным на несколько лет. Это очередная сделка между крупным автопроизводителем и технологическим стартапом, занимающимся созданием автопилота. Отрасль продолжает медленно продвигаться к будущему, в котором должны стать нормой робомобили и беспилотные грузовики на дорогах.



Aurora тестирует свою программно-аппаратную технологи Aurora Driver в тестовом парке минивэнов и грузовиков класса 8 в районе Даллас-Форт-Уэрт с прошлого года. В отличие от своих конкурентов, которые в основном ориентированы на роботакси, компания заявила, что её первая коммерческая услуга будет оказана в сфере грузоперевозок, где рынок сегодня наиболее крупный, экономическая отдача очевиднее, а уровень требований к обслуживанию наиболее приемлем.



«Создание жизнеспособного беспилотного грузовика для обычных дорог требует тесного сотрудничества как с клиентами, так и с технологическими партнёрами для развития необходимых возможностей, — заявил президент Volvo Autonomous Solutions Нильс Ягер. — Это захватывающее партнёрство приближает нашу цель — транспорт как услуга — на шаг вперёд и ускоряет внедрение коммерческих предложений по поставке от точки к точке в Северной Америке».



На сегодняшний день Aurora привлекла $690 млн финансирования, а соучредитель и исполнительный Крис Урмсон (Chris Urmson) получил признание благодаря своей работе, которая сильно помогла Google с созданием робомобилей. Другими соучредителями являются один из руководителей проекта Tesla Model X Стерлинг Андерсон (Sterling Anderson), а также Дрю Бэгнелл (Drew Bagnell), который возглавлял исследовательскую лабораторию в Университете Карнеги-Меллона, а затем ушёл работать над автопилотом в Uber. Среди клиентов Aurora — Fiat Chrysler, Hyundai и Byton.



В прошлом году компания привлекла полмиллиарда долларов в рамках раунда финансирования, причём ключевым инвестором выступила Amazon. Компания также приобрела автономное подразделение Uber и объединилась с Toyota и Denso для разработки парка роботакси, первый из которых должен быть развёрнут до конца 2021 года.



Volvo, которая является вторым по величине производителем тяжёлых тягачей, постепенно добавляет в свои грузовики функции помощи водителю, но ещё не заключала сделок по созданию полностью беспилотных транспортных средств. Дальнемагистральные грузовые перевозки, вероятно, станут одним из первых широких применений автоматизированных технологий вождения. При этом в отрасли распространены опасения, что внедрение автопилотов приведёт к массовым увольнениями водителей. Уже сейчас разрабатываются грузовые платформы, в которых вообще не предусмотрена кабина водителя.



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