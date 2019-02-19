Bosch предлагает решение для быстрого поиска зарядных станций для электромобилей

19 февраля 2019, 10:15

Поиск зарядной станции, зарядка и оплата кажутся простым делом, но в реальности для владельцев электромобилей все оказывается не так просто.

Сегодня им приходится проводить много ремени, разбираясь с особенностями тарифов и способов оплаты у разных операторов, а также в поисках станции с нужным типом разъема. Чтобы омочь водителям оперативно найти ближайшую станцию и оплатить отребленную энергию, компания Bosch объединила усилия с одним из

самых популярных в Германии сервисов clever-tanken.de по поиску аиболее выгодных цен на немецких АЗС.

Благодаря 20 миллионам посетителей в месяц (по данным IVW/Google Analytics за август 2018 г.) lever-tanken.de является лидером в области информационных услуг в фере цен на топливо в Германии. Результатом сотрудничества Bosch и lever-tanken.de стал проект Clever Laden («умная зарядка»), в рамах которого авторами веб-проекта создан новый раздел сайта, где равнивается стоимость подзарядки электромобилей в разных регионах и у разных операторов. Созданное в рамках проекта мобильное приложение будет информировать водителей не только о ценах на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, но и о расположении и ценах на энергию на арядных станциях для электромобилей по всей Германии. Благодаря приложению Bosch и clever-tanken.de для зарядки водителям уже доступны



Около 11 500 общественных пунктов в Германии. Встроенные фильтры в приложении сортируют места зарядки по доступности, зарядной емкости и

типам разъемов для подключения электромобилей разных производителей.

Кроме того, приложение оптимизирует процесс зарядки с помощью единой системы доступа и оплаты. «Bosch и clever-tanken.de нашли способ навести

порядок в поиске зарядных станций для электромобилей. Онлайн-сервис lever Laden предоставляет водителям неограниченный доступ к точкам

подключения», - говорит д-р Маркус Хейн, член правления Robert Bosch mbH.

Без риска попасть в затруднительное положение запас хода и доступность инфраструктуры зарядных станций играют важную роль в развитии электромобилей. По данным немецкой энергетической и водохозяйственной ассоциации (BDEW), в июле 2018 года стране насчитывалось около 13 500 общедоступных и поддерживающих плату через интернет зарядных станций. Сегодня компания Bosch создала единый интерфейс Clever Laden для 85% этих станций. «Водители

электромобилей опасались отправляться в незнакомые места, где был риск не найти в пределах досягаемости зарядную станцию. Благодаря Clever

Laden этот риск устранен. Теперь у водителей есть возможность находить место для зарядки электромобиля через приложение», - объясняет д-р

Хейн. Также через приложение можно проверить наличие свободных подключений, доступность разъема нужного типа, получить информацию о

зарядной мощности и стоимости зарядки. Все, что нужно сделать водителю электромобиля, - это загрузить приложение Clever Laden на смартфон.

Затем он выбирает тип электромобиля, и приложение показывает список доступных зарядных станций на карте.



Приложение Clever Laden становится не просто навигатором в сети зарядных станций, но и упрощает процесс эксплуатации электромобилей, устраняя для водителей необходимость изучать технические особенности станции и детали оплаты. Теперь водители могут оплачивать через единый интерфейс зарядку на любой станции, найденной через приложение. Чтобы предоставить эту возможность, компания Bosch заключила соглашения со семи операторами зарядных сетей. Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно зарегистрироваться и ввести данные учетной аписи PayPal или банковской карты. Для операторов участие в системе не енее выгодно, так как благодаря Clever Laden увеличивается доступность загрузка инфраструктуры. «Благодаря сотрудничеству с операторами мы

получили возможность предложить водителям электромобилей удобную услугу, ликвидировав путаницу с доступными типами разъемов и разными способами оплаты. Мы надеемся, что проект стимулирует интерес водителей к электромобилям», - прокомментировал Штеффен Бок, основатель и генеральный директор clever-tanken.de.





За Clever Laden стоит мощная сеть IT-систем. Это позволяет постоянно обновлять данные в режиме реального времени, чтобы водители в любой момент времени могли получить информацию о количестве свободных мест на любой из входящих в систему станций. Функция реализована с помощью технологии Bosch IoT Suite - пакетного облачного решения для Интернета вещей. Благодаря облачным технологиям одновременно обрабатываются ванные, полученные от поставщиков электроэнергии, сетей зарядных станций, а также партнеров, осуществляющих платежные операции. В Германии Bosch в содружестве с автопроизводителями предлагает приложения для поиска зарядных станций и оплаты за подключение с 2016 года. Так, приложение, созданное Bosch, позволяет находить зарядные

станции нескольким тысячам владельцев электромобилей Renault. Однако благодаря партнерство с clever-tanken.de и запуску нового приложения

Clever Laden, сервис становится доступным в Германии для каждого водителя электромобиля, независимо от бренда.