Prestigio выпустила беспроводную зарядную станцию для пользователей Samsung

24 июня 2021, 10:15

Prestigio расширяет линейку беспроводных зарядных станций. Компания анонсировала запуск на рынок новой модели – ReVolt A9, рассчитанной на зарядку трех гаджетов одновременно.

Док-станция способна заряжать смартфон, беспроводные наушники и умные часы Galaxy Watch в максимально безопасном режиме.

Prestigio ReVolt A9 полностью совместима с девайсами Samsung и всеми устройствами поддерживающими стандарт беспроводной зарядки Qi. Конструкция зарядной станции продумана до мелочей. Помимо индуктивной плоскости для смартфона, здесь имеется специальный модуль для зарядки беспроводных наушников и встроенная зарядка для умных часов Galaxy Watch. Все три портативных устройства можно заряжать одновременно. Достаточной мощностью их обеспечивает 18 Вт адаптер, который идет в комплекте с зарядным устройством.

Беспроводная технология, которая используется в зарядном устройстве, позволяет начать процесс зарядки, просто разместив девайсы на поверхности станции. Плоскости для зарядки каждого гаджета обладают мощностью: 10 Вт для телефона, 5 Вт для наушников и 2,5 Вт для часов. О статусе заряда каждого гаджета просигнализируют встроенные LED-индикаторы.

ReVolt A9 поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную зарядку, поэтому не обязательно прерывать просмотр видео в случае, если смартфон практически разрядился.

Новая док-станция от компании Prestigio компактная и удобная в использовании. Минималистичное зарядное устройство в корпусе из металла и закаленного стекла не займет много места и будет стильно смотреться как в офисном интерьере, так и в домашней обстановке.

Prestigio ReVolt A9 — это оптимальное решение для тех, кто ценит современный дизайн и комфорт.

Продукция будет доступна для приобретения с июня 2021 года.

Стоимость Prestigio ReVolt A9 на момент запуска составляет 1999 гривен.